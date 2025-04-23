六條通內逮涉6案通緝犯 持毒冒名應詢罪加一等

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市鄭姓男子近日行經中山區六條通時見巡邏員警經過，慌忙間身上物品掉落，遭警盤查發現是大麻電子菸彈，進一步查出鄭男謊報身分，原是身涉6件通緝案的罪犯，難逃法網送辦。

台北市警察局中山分局今晚發布新聞稿表示，轄下中山一派出所員警於17日凌晨4時許執行巡邏勤務，騎警車行經林森北路107巷（俗稱六條通）時發現男子神色緊張，且慌忙將手上物品塞入褲袋卻又不慎掉出，隨即上前盤查身分。

男子辯稱未帶身分證件，但自稱姓胡。警方查看掉落物品發現是裝有不明液體的電子菸彈，且散發毒品氣味，經初步檢驗顯示呈二級毒品大麻陽性反應，隨即將男子逮捕返回派出所偵辦。

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警方經按捺指紋查出男子真實身分為26歲鄭男，且因涉毒品（2案）、偽造文書、竊盜、妨害家庭和傷害等案，遭桃園、嘉義、苗栗和新北地檢署發布通緝。

由於鄭男警詢時謊報他人身分證件企圖蒙混過關，全案詢後依涉毒品、偽造文書及所涉通緝案件，移送檢方偵辦。（編輯：方沛清）1140423