移工上凱道爭議 移民署：配合檢方和勞動部調查

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）國民黨立委鄭正鈐遭質疑動員移工到426集會現場，新竹地檢署已受理並分案依法偵辦中。對此，移民署今晚表示，將配合檢方偵辦，並偕同勞動部調查有無違反就業服務法等情事。

國民黨26日下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，有媒體報導指出，有一群頭戴鄭正鈐帽子的外籍男子出現在現場，並疑似用越南文溝通，有人質疑鄭正鈐動員移工到場。

對此，移民署今晚告訴中央社記者，有鑑於竹檢已受理告發鄭正鈐涉嫌違反公職人員選舉罷免法，後續將配合檢察官指揮偵辦，另持續偕同勞動部調查相關外籍人士是否有違反就業服務法等情事。

移民署說，若經清查確有違法事證，將依相關規定積極查辦及續處。

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民進黨籍陽明交大科法學院特聘教授林志潔27日告發鄭正鈐，疑動員外籍人士參與426凱道遊行；竹檢表示，已受理並分案依法偵辦中。

此外，民進黨台北市議員林延鳳也在議會質詢指出，應儘速釐清此案相關移工和人力仲介是否違法，若犯罪屬實，應依法行使公權力辦理，以保護移工工作權益；台北市勞動局回應說，將待檢調和移民署調查確認後，依法處理。（編輯：方沛清）1140428