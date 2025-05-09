新竹某公司欠繳所得稅 遭扣押工程款趕緊繳清

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹1家公司逾期未繳納113年度營利事業所得稅新台幣76萬餘元，即使加徵滯納金仍不繳納，經行政執行署新竹分署扣押工程款等，負責人才趕緊將稅款、滯納金與利息全額繳清。

新竹執行分署今天發布新聞稿表示，新竹市1家從事配管工程、電器承裝等相關行業公司，逾期未繳納113年度營利事業所得稅76萬餘元，即使加徵10%滯納金仍不繳納，總欠金額近84萬元。

新竹分署指出，收案後迅速調查該公司名下財產外，並調查過去交易往來的銷售對象，針對10家交易對象核發扣押命令，扣押該公司工程款、保固金、貨款等債權，以及銀行之存款。

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經多管齊下，新竹分署表示，該公司在2週內將84萬餘元之稅款、滯納金、利息全額繳清。

新竹分署呼籲，民眾接到稅捐、罰鍰或勞健保繳款書後，務必於期限內繳清，如逾期未繳，便會移送行政執行，存款、薪水、動產、工程款或不動產都有可能遭到扣押、查封，得不償失。（編輯：方沛清）1140509