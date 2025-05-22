男疑毒品糾紛遭殺害棄屍山區 高雄警再逮1嫌

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（中央社記者張已亷高雄22日電）黃姓藥頭等涉嫌殺害疑有毒品糾紛的林姓男子，棄屍屏東縣山區，黃姓女子等4人被逮後，黃姓女子訊後遭聲押獲准，另經警方追查，今天再逮捕涉案鄭姓男子，將持續追緝其他共犯。

黃姓女子等4人昨天在高雄市鳳山區、大社區等遭拘獲，黃姓女子涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡、勾串及滅證之虞，訊後遭台灣橋頭地方檢察署聲請羈押獲准，其餘遭逮的陳姓男子訊後請回，潘姓及吳姓男子待複訊。

橋檢表示，由檢察官指揮高雄市政府警察局偵辦殺人棄屍案件，預計下午相驗及複驗，以釐清案情。

警察局刑事警察大隊表示，經專案小組追查，在高雄楠梓區逮捕鄭姓男子，另仍鎖定數名共犯，持續追緝。

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林姓男子7日自住家外出後失聯，家屬14日到派出所報案求助，經警方追查，發現林姓男子7日搭他人駕駛車輛到楠梓、高雄橋頭區等汽車旅館，住宿期間有多輛車進出及會客，另查找到1輛汽車，經鑑識小組採集跡證，發現車內有血跡反應。

警方鎖定黃姓女子等涉重嫌，拘獲黃姓女子等4人到案，並尋獲林姓男子遺體。警方初步了解，林姓男子曾遭囚禁、毆打並受有刀傷，全案將依殺人等罪嫌偵辦。（編輯：李明宗）1140522