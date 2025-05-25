高雄女機車騎士連續闖紅燈 未停車受檢自撞不治

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（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄市左營警分局員警今天凌晨巡邏發現謝姓女機車騎士連續闖紅燈，示意對方受檢，但謝女未配合隨後自撞不治。警方表示，員警保持安全距離尾隨，後續將報橋頭地檢署偵辦。

高雄市政府警察局左營分局員警指出，交通分隊凌晨1時許巡邏時，發現一輛機車沿軍校路由南往北直行，行經緯九路、緯六路等2處路口時均違規闖紅燈。員警見狀開啟警示燈及警鳴器於後方尾隨，並按鳴警笛、擴音器廣播示意對方停車。

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警方表示，經查該名騎士為24歲謝女，她在員警尾隨期間均未配合停車受檢並持續行駛，沿路有「行駛內快車道、闖紅燈、蛇行」等交通違規行為，後續謝女行經楠梓區後昌新路時自撞路旁，造成身體多處擦傷、肋骨斷裂及內出血等傷勢，經送醫搶救不治。

警方指出，員警尾隨期間，警車均與謝女保持安全距離，過程中未接觸碰撞；事故發生後，警方向家屬當面說明案發經過，並協調醫院全力搶救；至於事故發生原因，警方將會調閱行車紀錄器及沿路監視器影像以釐清責任，並報請橋頭地檢署偵辦。（編輯：蕭博文）1140525