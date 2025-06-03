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同居人遭棄屍 彰化大村女及前男友收押

2025/6/3 19:40（6/3 19:58 更新）
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彰化縣大村鄉朱姓女子（左）及朱女前男友賴姓男子（右2）分別涉遺棄屍體、殺人罪嫌遭起訴。圖為2人2月被移送彰化地方檢察署複訊後，檢方聲押禁見，移由彰化地方法院羈押庭審理。（中央社檔案照片）
彰化縣大村鄉朱姓女子（左）及朱女前男友賴姓男子（右2）分別涉遺棄屍體、殺人罪嫌遭起訴。圖為2人2月被移送彰化地方檢察署複訊後，檢方聲押禁見，移由彰化地方法院羈押庭審理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭維真彰化3日電）賴姓男子2月找住彰化縣大村鄉的朱姓前女友求復合，涉嫌殺害與朱姓女子同居的李姓男子並棄屍，彰檢分別依殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴賴姓男子及朱姓女子，彰院今天裁定2人收押。

賴姓男子到前女友住處時，李姓男子疑出面阻擋而遭殺害。朱姓女子涉嫌協助以棉被包裹李姓男子遺體，放置機車腳踏板上，再由賴姓男子騎車載往距朱姓女子住處約1.2公里處圳溝棄屍。

台灣彰化地方檢察署近日偵查終結，分別將賴姓男子依犯殺人、遺棄屍體等，朱姓女子依犯遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌起訴，後續將移由國民法官審理。

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檢方向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見，下午移審。法官認為朱姓女子經訊問後坦承犯行，所涉罪嫌重大，且朱姓女子的房東表達不願再出租，目前朱姓女子無固定住所，加上曾協助遺棄屍體及擦拭血跡，屬湮滅證據行為，足認有逃亡及勾串滅證之虞，應予羈押。

此外，法官認為賴姓男子坦承殺人犯行，但殺人相關細節與朱姓女子所述不一，有勾串證人之虞，所犯殺人為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有規避重罪逃亡之虞，且賴姓男子為躲避警方逮捕曾爬上住處屋頂，認有逃亡事實，應予羈押並禁止接見通信。（編輯：李明宗）1140603

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