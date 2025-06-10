涉走私300多公斤喪屍煙毒 竹聯幫成員遭起訴

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（中央社記者張已亷高雄10日電）橋檢過年期間偵破300多公斤第二級毒品依托咪酯走私案，經溯源發現此案為竹聯幫明仁會成員何姓男子涉嫌率組織人員運毒謀利，經橋檢偵結，依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴6人。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，日前經掌握情資，有運毒集團要走私大量依托咪酯（喪屍煙毒）來台販售賺取暴利，經專案小組分析比對邊境進口資料與申報內容，鎖定一件在小年夜進口申報「化學品」的空運貨物，研判為私梟以虛偽申報貨品等方式規避查緝。

檢方表示，經警方與關務署高雄關人員將該批貨物拆封查驗，當場查獲12包含有依托咪酯的包裹，總毛重300多公斤，隨後專案小組一路跟監貨櫃流向，在高雄市楠梓區拘提第一層收貨人，並埋伏等候第二層收貨人現身。

檢方指出，專案小組先後逮捕曾姓男子為首的5人運毒集團，並查扣手機等證物，訊後向橋頭地方法院聲押5人獲准，後續擴大溯源發現此案為竹聯幫明仁會成員何姓男子涉嫌率組織人員共同運輸大量毒品謀利。

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檢方表示，何男涉嫌透過社群軟體下達載運貨物指示，還到場確認對方是否有依約載貨，後續遭警方圍捕時，何男涉嫌再指示對方丟棄貨物，2月被檢警依法拘提到案，訊後聲押獲准。檢方偵結依運輸第二級毒品未遂等罪嫌起訴6人。

檢方指出，這次查獲300多公斤依托咪酯創下台灣新的查緝紀錄，更防止毒品流入市面，初估該批毒品約可製成300萬顆喪屍煙彈，市價約新台幣75億元，另外，承辦此案人員在今天獲行政院長卓榮泰公開表揚。（編輯：謝雅竹）1140610