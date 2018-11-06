僑泰遲駿霖三振強隊穀保打者 直呼難忘

（中央社記者謝靜雯台北6日電）社團球隊僑泰中學今天黑豹旗32強碰上木棒強權穀保家商，兩隊實力有差距，但僑泰從穀保投手手中敲出2安，第3任投手遲駿霖飆出生涯最速132公里，讓穀保打者吞K，直呼終身難忘。

僑泰黑豹旗全國高中棒球大賽，拿下3連勝、晉級32強，今天32強碰上木棒強隊穀保家商，雖然比賽局面一面倒，終場以0比16、5局被扣倒，但僑泰球員展現拚勁。

僑泰前3局打線受封鎖，直到第3局林益名、謝家瑋各敲出1支安打，雖然沒有拿下分數，但從木棒強隊投手手中敲出安打，已經很難得。

僑泰第3任投手遲駿霖今天4局接手後援，投1局被敲5支安打，投出2次保送，雖然失掉6分責失分，但對穀保投出全場唯一一次三振，也讓他心情十分振奮，今天最快球速132公里。

遲駿霖曾在甲組球隊新社高中打球，後來因為覺得自己實力與頂尖甲組球員有落差，想學一技之長，選擇轉學到僑泰。遲駿霖今年高三，目前已經在修車廠實習，在黑豹旗三振一級木棒強隊打者，他也表示是很難忘的經驗。（編輯：陳怡璇）1071106