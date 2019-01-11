臀傷阻礙 英國希望莫瑞恐難重返溫網

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）前世界排名第一的英國好手莫瑞2016年拿下溫布頓錦標賽冠軍、2017年止步於8強賽，去年賽前意外宣布退賽，今年很可能也無法站上溫網草地，這幾年間臀傷讓莫瑞苦不堪言。

莫瑞（Andy Murray）今年31歲，以近年男網球王高齡化的趨勢來看，才剛邁入3字頭的莫瑞年紀不算太大，瑞士名將費德瑞（Roger Federer）30歲之後還拿過4座4大滿貫賽冠軍。

不過，傷勢一直是運動選手的最大阻礙，和莫瑞年紀相仿的喬科維奇（Novak Djokovic）及納達爾（Rafael Nadal）近年也都曾因為傷勢中斷腳步。

溫布頓網賽對於英國選手而言意義重大，出生蘇格蘭的莫瑞在連續3年打入溫網4強賽、2012年更遺憾拿下亞軍後，2013年終於把溫網金盃留在英國本土，是睽違77年來首次。

然而，臀傷對網球選手而言是難以克服的傷勢，莫瑞2018年原本要參加溫布頓網賽，甚至出席了賽前記者會，但最後還是沉重宣布，參與溫網對他傷癒後的狀況而言還太勉強，決定繼續復健。

莫瑞今天在澳網淚談可能退休，表示原本希望最後一次參加溫網，但澳洲網球公開賽可能是他生涯最終戰，讓不少運動選手同僚心有戚戚焉，更讓球迷心碎。莫瑞說：「我不確定在這樣的傷痛下，我還能繼續再打4、5個月。我想要去溫布頓之後再停下，但我現在不確定我能做到。」

莫瑞2018年1月右臀開刀，6月復出後打了14場比賽。他的2018年賽季在9月結束，在復健專家諾爾斯（Bill Knowles）指導下努力復健，不過這次澳網和現任球王喬科維奇打練習賽時，看得出他還沒恢復到最佳狀態。

莫瑞對自己的狀態很清楚、也很誠實，他在記者會上承認，可能永遠也無法恢復到2012年拿下美網、2013與2016年拿下溫網冠軍時的狀態。

莫瑞接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「另一個選擇是接受第二次手術，但我不會為了讓網球生涯回到顛峰而考慮動手術。（動手術的）最大原因必須是為了改善生活品質，減少疼痛。」

他說：「有些運動選手可以動這種大手術，再回來繼續比賽，但當然不是在網球領域，也不是單打選手。如果我這麼做了，我不確定我是否還能比賽。」

去年就有人提出退休的可能性，在莫瑞的臀部手術後，英國專欄作家布朗（Oliver Brown）曾說，莫瑞的生涯成就已夠輝煌，沒有遺憾，是可以考慮退休的時候了，前世界球王、美國一代重砲手羅迪克（Andy Roddick）也是在30歲急流勇退。

莫瑞當時表示，由於兩個女兒還小，他希望可以打到「大女兒長大到知道爸爸在做什麼工作」為止。

莫瑞的大女兒出生於2016年，小女兒2017年出生。他說：「希望讓女兒知道我在做什麼，如果她可以來球場看我打球就太酷了。」但他的願望如今看來恐難實現。

莫瑞也排除未來轉為雙打的可能性，因此未來他和哥哥、澳網與美網雙打冠軍傑米莫瑞（Jamie Murray）同場打球的畫面確定將無法見到。（編輯：郭中翰）1080111