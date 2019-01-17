馬來西亞羽球大師賽 戴資穎鏖戰3局晉8強

（中央社記者黃巧雯台北17日綜合報導）世界球后戴資穎今天在馬來西亞羽球大師賽16強賽後來居上，以19比21、21比12、21比10擊敗丹麥女將傑克斯菲德，挺進8強。

總獎金35萬美元（約新台幣1089萬元）的馬來西亞羽球大師賽，這次共有5組台將參賽，但除了戴資穎外，皆在首輪賽事遭到淘汰，戴資穎成為僅存的台將，將力拚本季首冠。

戴資穎今天16強賽對戰世界排名第21名的丹麥選手傑克斯菲德（Line Kjaersfeldt），雙方生涯4次交手，包括去年下半年一連在印尼、台北、法國羽球公開賽碰頭，戴資穎取得全勝紀錄。

開賽後雙方比分互咬，戴資穎在10比8領先情況下，被對手連拿4分，隨後積極搶分，一度追成19比19平手，但首局仍以19比21讓出。

戴資穎第二局前段在最多落後4分情況下，拉出一波9比1攻勢迎頭趕上，並以21比12拿下。

決勝局戴資穎未遇到對手太多抵抗，迅速取得6比1領先後，最終以21比10勝出。

戴資穎8強賽預計出戰英格蘭女將柏奇（Chloe Birch）與泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）之戰的勝方，戴資穎去年曾在馬來西亞羽球大師賽決賽，不敵依瑟儂，拿下亞軍。（編輯：唐聲揚）1080117