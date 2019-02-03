伊古達拉三分彈帶動攻勢 勇士擊退湖人

（中央社奧克蘭2日綜合外電報導）伊古達拉（Andre Iguodala）今天在第4節連續砍進2記三分球，帶動一波關鍵攻勢，幫助美國職籃NBA金州勇士拉開領先差距，終場勇士以115比101擊退少了詹姆斯的洛杉磯湖人。

詹姆斯（LeBron James）因腹股溝傷勢缺陣17場比賽後，在湖人上一場對決洛杉磯快艇的比賽歸隊，並打了40分鐘，這讓他全身痠痛而在今天缺陣。

湖人總教練華爾頓（Luke Walton）賽前宣布，詹姆斯的痠痛並非因為腹股溝傷勢惡化所造成，詹姆斯可能會在湖人5日客場對上印第安納溜馬時，重新歸隊。

利用詹姆斯缺陣的良機，勇士開賽打出7比0攻勢，並一度以22比8領先。

即便沒有頭號球星詹姆斯，湖人仍在第3節握有最多10分的領先，並在最後11分鐘以89比88領先。

伊古達拉連續2記三分彈，勇士取得96比89領先，李文斯頓（Shaun Livingston）12秒後在10呎外出手中的，勇士自此取得永遠領先。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天前41.5分鐘都未能進球，但最後包括2個三分球在內，全場15投5中攻下14分，伊古達拉則是9投7中獲得17分。

勇士的湯普森（Klay Thompson）今天轟下全場最高28分，杜蘭特（Kevin Durant）則有21分、11助攻的表現，柯森斯（DeMarcus Cousins）也有18分、10籃板的「雙十」成績。

今天拿下的勝利，是勇士近13場比賽中的第12勝，他們先前一波11連勝，敗在費城76人手下，終止連勝紀錄。

殷格拉姆（Brandon Ingram）在詹姆斯缺陣情況下，攻得湖人最高20分，朗多（Rajon Rondo）有12分、11助攻的表現，庫茲馬（Kyle Kuzma）進帳13分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）獲得12分，祖巴茲（Ivica Zubac）、史蒂芬生（Lance Stephenson）各拿下10分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1080203