這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
航空罷工全球常見 法德菲等國要求須事先通知
國際

航空罷工全球常見 法德菲等國要求須事先通知

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

會看病還會修水電 阿里山居民健康靠他們守護
生活

會看病還會修水電 阿里山居民健康靠他們守護

專題／自殺防治中心成員流動率高 救不回個案易陷低潮
生活

專題／自殺防治中心成員流動率高 救不回個案易陷低潮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

對已逝球星沙拉不敬 英兩球迷被禁止觀賽

最新更新：2019/02/10 18:26

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英格蘭足球超級聯賽南安普敦（Southampton）今天表示，兩名球迷對卡地夫市（Cardiff City）發生空難意外離世球星沙拉（Emiliano Sala）不敬，將被禁止觀賽。

阿根廷出生的沙拉，在加入卡地夫後，上個月死於墜機意外，他的遺體7日被發現。

兩名南安普敦球迷，今天在球隊以1比2敗給卡地夫的比賽中，做了模仿飛機的動作並被拍下照片。

南安普敦在聲明中說：「南安普敦足球俱樂部可以證實，兩名粉絲在球隊對上卡地夫市的比賽中，遭警方拘留並做了詳細筆錄。」

「這樣的行為是我們的比賽所無法接受，且也不被聖瑪麗所容忍。」聖瑪麗球場（St Mary's Stadium）是南安普敦的主場球場。

南安普敦表示，將與罕普夏警方合作，指認出對卡地夫市粉絲做出不得體舉動的球迷。

「南安普敦將採取非常堅定的立場，對付任何涉及這件事的人，且一旦確認身份，球隊打算禁止他們觀賽。」

在這場比賽開踢前，兩隊球員都為沙拉默哀了1分鐘。

卡地夫總教練華諾克（Neil Warnock）說：「我們想為沙拉這麼做，我很高興小伙子還他一個公道。」

搭載沙拉的飛機從法國城市南特（Nantes）飛往他的新球隊所在地卡地夫市（Cardiff City），1月21日在英吉利海峽（English Channel）失蹤。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080210

地機族