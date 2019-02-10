對已逝球星沙拉不敬 英兩球迷被禁止觀賽

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英格蘭足球超級聯賽南安普敦（Southampton）今天表示，兩名球迷對卡地夫市（Cardiff City）發生空難意外離世球星沙拉（Emiliano Sala）不敬，將被禁止觀賽。

阿根廷出生的沙拉，在加入卡地夫後，上個月死於墜機意外，他的遺體7日被發現。

兩名南安普敦球迷，今天在球隊以1比2敗給卡地夫的比賽中，做了模仿飛機的動作並被拍下照片。

南安普敦在聲明中說：「南安普敦足球俱樂部可以證實，兩名粉絲在球隊對上卡地夫市的比賽中，遭警方拘留並做了詳細筆錄。」

「這樣的行為是我們的比賽所無法接受，且也不被聖瑪麗所容忍。」聖瑪麗球場（St Mary's Stadium）是南安普敦的主場球場。

南安普敦表示，將與罕普夏警方合作，指認出對卡地夫市粉絲做出不得體舉動的球迷。

「南安普敦將採取非常堅定的立場，對付任何涉及這件事的人，且一旦確認身份，球隊打算禁止他們觀賽。」

在這場比賽開踢前，兩隊球員都為沙拉默哀了1分鐘。

卡地夫總教練華諾克（Neil Warnock）說：「我們想為沙拉這麼做，我很高興小伙子還他一個公道。」

搭載沙拉的飛機從法國城市南特（Nantes）飛往他的新球隊所在地卡地夫市（Cardiff City），1月21日在英吉利海峽（English Channel）失蹤。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080210