南北韓體育首長將見奧會主席 共商申辦事宜

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓媒體報導，南北韓體育首長15日上午將在瑞士洛桑，與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫會商2020年南北韓聯合組隊參加東京奧運及首爾平壤聯合申辦2032年夏季奧運事宜。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓文化體育觀光部長官都鐘煥、大韓體育會主席李起興等人組成的代表團13日從仁川搭機，經15個小時飛抵洛桑。

報導指出，都鐘煥和北韓體育相金一國15日上午9時30分將在國際奧會總部會晤巴赫（Thomas Bach）。這將是2018年平昌冬奧前南北韓國際奧會3方會議之後，時隔1年1個月的重聚。

經徵求體育界意見和雙邊磋商，南北韓去年12月已就組建4個到5個東京奧運比賽項目的聯隊達成共識。南北韓雙方將向國際奧會表明意向，並與巴赫協商具體組隊計畫。

報導指出，因南北韓希望組織聯隊能參加預選賽取得參奧資格，還要在國際奧會協調下與各個國際單項體育聯合會進行磋商。

去年雅加達亞運會，南北韓聯隊參加的女籃、賽艇、皮划艇和1991年首度促成聯隊的桌球、北韓屬意的舉重、去年聯合參加世錦賽男女混合團體賽的柔道等項目有望合組聯隊。

都鐘煥將在3方會議前分別與巴赫、金一國舉行雙邊會議。（編輯：陳永昌）1080214