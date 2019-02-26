索沙150公里速球連發 悍將與起亞虎握手言和

中職富邦悍將隊26日與韓職起亞虎隊打熱身賽，悍將隊找來號稱近年「最強洋投」索沙（圖）先發登板，150公里速球連發，兩隊終場1比1握手言和。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將隊今天與韓職起亞虎隊打熱身賽，悍將隊本季找來號稱近年「最強洋投」索沙先發登板，150公里速球連發，打擊方面高國麟7局陽春砲，兩隊終場1比1握手言和。

悍將隊今天於斗六棒球場與韓職起亞虎隊打自辦熱身賽，洋投索沙先發，首局讓對手3上3下，投出2次三振，2局連飆2K後被敲出安打，接著讓打者敲出游擊上方飛球出局，抓到該局第3個出局數，總計投2局被敲1支安打，投出4次三振，150公里以上速球連發，現場測速槍顯示最快157公里，場邊球探測得最快球速為153公里。

悍將3局啟動牛棚，林晨樺、陳仕朋、歐書誠、陳鴻文、賴鴻誠依序登板，僅歐書誠7局投出保送、被敲二壘打、滾地球失掉1分，其餘投手群都沒有掉分。

今天兩隊前6局都沒有得分，悍將隊高國麟7局開轟，起亞虎隊下半局追回分數，兩隊終場以1比1握手言和。（編輯：李亨山）1080226