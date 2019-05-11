蔣智賢重返先發 傷勢頻頻只能微笑面對

中華職棒富邦悍將隊蔣智賢10日重返先發，有2支安打演出，他11日受訪表示，畢竟之前休息了2週，目前狀況還在調整中。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月11日

（中央社記者楊啟芳新北11日電）富邦悍將的蔣智賢昨天重返先發，有2支安打演出，他今天表示，畢竟之前休了2週，目前狀況還在調整中，對於今年傷勢頻頻，他則說：「只能微笑面對，趕快把傷養好。」

蔣智賢今年開季運氣不佳，3月第一場比賽對統一獅時右肩遭到觸身球，即下二軍休息，直到4月4日回歸。不過4月26日蔣智賢在比賽中跑壘時蹬到，有腳挫傷的情形，足跟腫起來導致沒辦法正常守備和跑壘。

腳受傷之後，蔣智賢一直有在維持打擊手感，且為了維持對投手球速的感覺，主要擔任代打的角色，不過沒有安打出現。昨天蔣智賢重返先發，打第4棒守三壘，5打數敲出2支安打、跑回1分，不過吞下2次三振。

對於目前的狀況，蔣智賢今天表示：「還在調整，因為之前休息了2個星期，等於要重新開始，現在就是先從打到球開始，安打、全壘打再慢慢出來。」

本季中職賽事進行1個半月，就遇到2次傷勢，蔣智賢笑說，之前從來沒有碰過這種狀況，他說：「也只能微笑以對，快點把傷養好，還是要面對。」

蔣智賢目前出賽18場，敲出16支安打，打擊率2成91。從2016年開始蔣智賢的全壘打支數分別為30、21、18支，以全壘打見長的他，現在還沒有全壘打產出，他說：「全壘打可遇不可求，需要天時地利人和，愈不去想才會出來。」（編輯：陳惠珍）1080511