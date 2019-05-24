林益全改變重訓菜單 達成150轟意外又開心

（中央社記者楊啟芳新北24日電）富邦悍將的林益全，去年開始重量訓練時雖然因不習慣，沒有太明顯成效，但今年改變菜單後更適合自己。對於150轟、1500安紀錄，他表示，沒想到150轟會先達成，意外又開心。

林益全今天賽前生涯累積1496支安打、150轟，再敲4支安打就能達成生涯150轟、1500安的里程碑。林益全表示，因為離2000安、200轟紀錄還很漫長，至少要5到10年才有辦法達成，因此現階段把150轟、1500安達成後，就不會再去想個人紀錄的事。

林益全剛於21日達成150轟里程碑，他今天說：「我沒想到150轟會比1500安還要快達成，滿意外的，因為我比較重視確實把球打好，自己是中長距離型的選手，追求一壘、二壘安打，也因為進職棒時沒想過這個紀錄，所以其實達成滿開心的。」

去年整季林益全敲出8支全壘打，本季到目前為止已經6支，林益全指出，從去年開始嘗試重量訓練，「剛接觸時不習慣，成績不如預期，但沒有放棄繼續努力，朝對的方向。」今年林益全改變菜單，跟訓練員溝通後，找出最適合自己的方式，讓成績提升。

另外林益全本季也改變球棒重量，拿比之前重10到15克的球棒，他說明，「因為身體變更有力量後，拿重一點身體比較平衡與協調，揮棒流暢度也更好，但其實拿起來感覺不會差太多，畢竟不是增加20克或30克。」（編輯：屈享平）1080524