索沙失6分中斷7連勝 林泓育稱讚會用頭腦

（中央社記者楊啟芳新北26日電）富邦悍將洋投索沙今天對Lamigo桃猿投5.2局，失6分含4責失吞敗，中斷7連勝。索沙表示，球沒想像中聽話，被林泓育敲的全壘打是失投球；林泓育則稱讚索沙，會用頭腦做快慢搭配。

索沙21日才剛先發過，當時對統一7-ELEVEn獅投6局僅失1分，奪下第7勝，連續10場優質先發。索沙僅休息4天，今天再度先發，面對Lamigo桃猿，投5.2局為在中職最短局數，被敲9支安打也是最多，投1次保送、4次三振，失6分含4責失，自責分追平4月30日對桃猿，吞下本季第2敗。

索沙表示，今天球沒想像中聽話，對於在第5局敲他全壘打的林泓育，索沙指出，「中職所有打者都很強，林泓育是好打者，很有力量，那球不小心跑到紅中，但如果之後進壘點到自己想要的位置，他還是會出局」。

桃猿洋砲柏納帝那，之前在韓國職棒就有對決過索沙，交手16打數敲7支安打、6分打點，對戰打擊率高達4成38。索沙也稱讚他是好打者，非常積極攻擊，失投球都能被掌握到，今天被柏納帝那敲出的2支安打，索沙說：「第1支運氣成分比較多，但第2支是紮實安打，比較在意。」

雖然索沙吞下敗投，不過仍有7勝2敗、防禦率1.72成績，位居勝投、防禦率及奪三振第一。成功從他手中敲全壘打的林泓育表示，「他的球說剛猛也還好，但會用頭腦投球，快慢搭配、壘上哪裡有人，都能收放自如，而不是單純一直催直球，在打也是滿有壓力的」。（編輯：張雅淨）1080526