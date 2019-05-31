韓媒爆將簽約韓職 索沙：目前未被告知

韓國媒體31日報導，樂天巨人及另一支球隊有意簽下目前效力中職富邦悍將隊的洋投索沙（圖），最快本週末決定。索沙對此表示，目前沒有被告知，也還沒有任何簽約。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月31日

（中央社記者楊啟芳桃園31日電）韓媒今天報導，樂天巨人及另一支球隊有意簽下目前效力中職富邦悍將的洋投索沙，最快本週末會決定。索沙回應，目前沒有被告知，也還沒有任何簽約，會把握在台灣的時間。

韓國媒體OSEN指出，包含樂天巨人在內還有另一支球隊接觸，索沙最快本週末或下週初決定。OSEN記者訪問索沙經紀人表示，索沙還沒有決定要和樂天簽約，另一支球隊也提出條件，正在為了這兩個選項苦惱。

經紀人指出，接觸過索沙的韓職球隊有3支，但其中一支最近撤回了提議；也有日職球隊在關注索沙，但索沙比較偏好韓國，因為從2012年至去年都在韓國打球，比較習慣在韓國生活。

索沙今天賽前回應，他笑說：「起床之後發覺訊息一直炸出來，我知道的事情跟大家知道的一樣多，就是有這則新聞。」

他表示，會不會被其他球隊買走是之後的事情，現在會把握在台灣的時間，把握在這個聯盟可以獻技給大家看的機會，現在還沒有被告知，也還沒有任何簽約。

至於索沙在個人Instagram貼過去在韓職投球的影片，索沙則澄清，是因為很喜歡自己的球速，所以有任何人看到他在投速球的影片，貼給他就會馬上轉貼，他說：「並不是說有多嚮往韓職，而是看到影片自己很爽，就貼上去了。」

索沙目前在中職先發11場，拿下7勝2敗，防禦率1.72，投出80次三振，暫居勝投、奪三振、防禦率三冠王，相當有壓制力。

索沙說：「會收到這些訊息，大部分是台灣媒體詢問，對我來說就是每天很享受來球場準備的日常，至於以後會不會轉隊，船到橋頭自然直，其實沒有特別想要或不想要。」

悍將球團則回應，迄今並未接到其他聯盟球隊正式詢問或洽談。（編輯：唐聲揚）1080531