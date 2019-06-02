索沙改變策略繳好投 悍將與桃猿勝差拉至1場

（中央社記者楊啟芳桃園2日綜合報導）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，悍將先發索沙對桃猿改變策略，投8局僅被敲2支安打，無失分，悍將以5比0奪勝，與桃猿勝差再拉近至1場。

這場比賽由桃猿土投洪聖欽對悍將洋投索沙，2局上悍將的蔣智賢獲保送後，靠著林哲瑄的安打、林威廷犧牲觸擊，及李宗賢高飛犧牲打，先馳得點。6局上胡金龍轟出2分全壘打，7局上林哲瑄再補上陽春砲，取得4比0領先。

8局上張正偉安打、陳凱倫選到保送、胡金龍再敲安打形成滿壘，林益全擊出高飛犧牲打，添保險分。終場悍將就以5比0擊退桃猿，與桃猿的勝差再度拉近至1場。

悍將先發投手索沙主投8局，僅被朱育賢、陳晨威敲安打，送出5次三振，沒被攻下任何分數，拿下本季第8勝，賽後防禦率僅1.56，也獲選為單場MVP。悍將總教練陳連宏表示，「索沙這場是超優質先發，對Lamigo這支球隊才被敲2支安打。」

其實索沙第7局投完已經用101球，不過第8局仍續投，陳連宏說明，索沙自己還想要再丟15球。索沙則表示，「因為這場比賽很重要，加上昨天球隊牛棚用了很多投手，想要盡一己之力多貢獻一點。」

索沙今年在中職僅2場失4分以上，皆是對到桃猿，對於今天的表現，索沙指出，「之前被Lamigo打到很累，所以想說要用不一樣的方式好好來大幹一番，今天有收到成效，尤其是親愛的隊友們幫我打分數，投得比較自在。」

相較於之前單場最多飆出10次三振，近3場先發都在5次以內，索沙說明：「球季走到這裡投球數也到一定的量，追求三振可能會被打界外球，與其這樣不如讓對方打不營養的球，讓他們快點出局。」

桃猿先發投手洪聖欽今年首度先發，主投7局被敲7支安打，包含2發全壘打，投1次保送、1次三振，失掉4分表現不錯，不過吞下敗投。（編輯：陳俊碩）1080602