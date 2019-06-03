中職最強洋投索沙4日離隊 加盟韓職SK飛龍隊

（中央社記者謝靜雯台北3日電）號稱中職最強洋投的富邦悍將隊投手索沙，近期重返韓職話題不斷，悍將隊今天證實，索沙合約已被買斷，他將重返韓職加盟SK飛龍隊，領隊蔡承儒祝福他在韓職舞台發光發熱。

索沙2012至2018年間曾效力韓國職棒期間，投出亮眼成績，今年加盟富邦悍將隊，目前為止中職一軍出賽12場先發，投出1場完封，戰績8勝2敗，出賽防禦率1.56，另有85次三振，暫居防禦率、勝投、奪三振王，是各隊最不想遇到的先發投手。

先前就有報導指出，至少有包括樂天巨人隊在內3支韓職球隊與索沙接觸，有意挖角他重回韓職。昨天悍將隊於桃園棒球場與Lamigo桃猿隊交手，賽前韓職SK飛龍隊球團人事也與索沙會面，索沙昨天受訪表示，熱愛悍將隊，但還需要多一點時間思考。

悍將球團今天證實索沙將於明天離隊，轉加盟韓職SK飛龍隊。領隊蔡承儒表示，索沙是一名相當優異的球員，不僅球技出眾，更因其活潑且樂於分享的個性，深受其他球員與球迷喜愛，「感謝這幾個月他對悍將的貢獻，也祝福索沙能夠帶著台灣球迷的支持，持續在韓職舞台發光發熱」。

索沙離隊後，目前悍將隊一軍洋投剩羅力和伍鐸，預期本週將會拉上二軍備用洋將包林傑。（編輯：屈享平）1080602