鄭鎧文二軍近4戰敲4轟 萬昭清本季首度出賽

（中央社記者謝靜雯台北6日電）統一獅隊二軍今天與Lamigo桃猿隊交手，獅隊打線發揮，團隊出現3轟，鄭鎧文近4場比賽敲出4轟，慢慢找回長打手感，桃猿隊投手萬昭清本季二軍首度出賽，中繼失2分，獅隊以14比7拿勝。

中職二軍統一獅隊今天與桃猿隊交手，獅隊打線發揮，全場敲出11支安打，獅隊鄭鎧文今天首局就開轟，敲出2分砲幫助球隊取得領先，為個人本季二軍第4轟，鄭鎧文近期長打手感不錯，5月31日二軍單場響砲，6月4日出賽開轟，今天也有全壘打表現，二軍出賽近4場比賽敲出4轟。

桃猿隊2局追分，抓準獅隊先發投手陳育軒控球出狀況，靠著單局2安、4保送，一口氣攻下3分、超前比數；獅隊3局再起攻勢，郭阜林陽春砲先將比分扳平，再靠著接連安打、保送，再添3分、翻轉戰局。

兩隊6局打完獅隊7比4領先，獅隊7局再起攻勢，靠著接連保送、觸身球保送攻占滿壘，施冠宇高飛犧牲打先拿1分，再靠著安打、李丞齡開轟，攻下5分大局、奠定勝基。

桃猿隊年輕投手萬昭清2017年第4輪被桃猿隊選進，遲至去年5月才首度在二軍中繼出賽，面對2名打者、1個出局數都沒有抓到失掉2分責失分退場，今天二軍比賽，為今年首度二軍出賽，8局登板後援，投1局被敲1支安打，投出2次保送、1次三振，失掉2分責失分。（編輯：張芷瑄）1080606