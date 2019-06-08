陳重羽單場3安代班首棒稱職 獅隊中止2連敗

中職統一7-ELEVEn獅隊8日與富邦悍將隊在台南球場交手，統一獅陳重羽扮演稱職開路先鋒，比賽前4打席上壘率百分百，單場3安1打點。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職統一獅隊今天與富邦悍將隊交手，獅隊陳重羽扮演稱職開路先鋒，比賽前4打席上壘率百分百，單場3安1打點，獅隊先發投手江辰晏5.1局好投，獅隊以9比2拿勝、中止近期2連敗。

悍將隊送走洋投索沙後，今天由新洋投包林傑先發，包林傑二軍出賽數據並不理想，今天一軍生涯初登板，也沒能投出好成績，總計投4局被敲4支安打，投出5次保送，失掉6分皆為責失分，吞下個人中職一軍生涯首敗。

今天比賽前2局兩隊都沒有拿下分數，獅隊3局靠著保送、莊駿凱、陳重羽接連安打先馳得點，再接連選到2次保送，滿壘時擠回第2分，並靠著潘武雄敲出滾地球，跑回全場第3分。

悍將隊林哲瑄5局敲出陽春砲，為個人本季第4轟，獅隊5局下半再起攻勢，單局3保送、3安打，一口氣打了一輪，攻下4分、拉開領先差距。

悍將6局靠著王正棠三壘打、李宗賢適時安打追回1分，獅隊6局下半再靠著保送、陳重羽安打、捕逸、陳鏞基高飛犧牲打，多添2分保險分。

江辰晏今天總計投5.1局被敲5支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，拿下個人本季第4勝；陳重羽今天首局選到保送，3、5、6局打擊機會都敲出安打，貢獻1分打點，另外有3分得分，獲選單場最有價值球員（MVP）。

陳重羽表示，球季中狀況難免有高有低，做好自己的本分、調整好心情，上場自然發揮，獅隊主力打者陳傑憲受傷缺陣，陳重羽代班打開路先鋒第一棒，也慢慢打出不錯成績，但陳重羽謙虛表示，自己的表現和陳傑憲還是有點落差，要繼續努力，上場盡力為球隊貢獻。（編輯：張芷瑄）1080608