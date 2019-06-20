U10次少棒賽7月初登場 釀酒人吉祥物也來台

（中央社記者楊啟芳台北20日電）2019年MLB盃全國次少棒（9-10歲）邀請賽將在7月2日至7日於青年公園棒球場舉行，來自全國16支U10代表隊經過各縣市選拔後，獲邀參與本屆賽會，釀酒人吉祥物也會到場。

去年成功舉辦首屆賽事，獲各地球隊熱烈迴響，今年美國職棒大聯盟將隊伍數由去年的12隊增加至16隊，由各縣市推派區域內最佳U10球隊參賽。除了棒球營課程外，去年頗受好評的夢幻全壘打大賽，將會持續舉辦。

去年賽事現場，來自太空人隊的吉祥物Orbit令人印象深刻，今年則邀請大聯盟最資深的吉祥物之一，密爾瓦基釀酒人隊吉祥物Bernie Brewer來到賽事現場，比賽期間球迷可以與他互動。

美國職棒大聯盟指出，台灣為MLB在棒球全球化推展中特別重視的市場之一，去年成為繼日本之後第二個舉辦MLB CUP的國家。今年除了日本、台灣之外，也會在更多國家舉辦MLB CUP賽事，期望藉由向下扎根，擴大棒球參與人口，提供年幼的棒球選手擁有更多出賽機會。

主辦單位美國職棒大聯盟及中華民國棒球協會，結合贊助廠商華南金控長期耕耘的「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，於賽事舉行前，舉辦「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」，由美國職棒大聯盟亞太區棒球技術總監戴爾（Rick Dell）與專業講師群授課，讓16隊小選手體驗專業觀念及課程。（編輯：陳俊碩）1080620