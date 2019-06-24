身障選手張孜維搶積分 侯友宜盼挺進東京帕運

罹患肌肉萎縮症的地板滾球國手張孜維（前右2）即將前往韓國首爾參加亞洲及大洋洲錦標賽，新北市政府24日為他舉辦誓師大會，市長侯友宜（後左5）出席為他加油打氣。中央社記者王鴻國攝 108年6月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）罹患肌肉萎縮症的地板滾球國手張孜維即將前往韓國首爾參加亞洲及大洋洲錦標賽，希望奪冠搶下更高積分以取得到東京帕運門票，新北市長侯友宜今天出面力挺並盼為台灣爭光。

新北市政府今天為張孜維舉辦「首爾地滾拼出頭，東京帕運Let's go」誓師大會，不僅張孜維就養的八里愛心教養院師生一起扮啦啦隊跳舞加油外，侯友宜也特別出席期許他奪下冠軍，挺進2020東京帕運（帕拉林匹克運動會Paralympic Games），侯友宜並承諾若張孜維取得好成績，他將和啦啦隊一起跳舞為張孜維加油。

侯友宜表示，地板滾球需要戰術及很多技巧，能在國際比賽拿到冠軍非常不容易。張孜維身體雖然受到侷限，但意志力和心態卻非常堅定，足以作為社會正向力量的典範。

侯友宜說，他在擔任副市長時就認識張孜維，很高興看著他一路成長，在地板滾球項目發光發熱、為國爭光；也要感謝社會各界贊助與支持，讓張孜維能圓夢、出國比賽。

張孜維表示，他在2007年代表台灣到香港比賽，見識到國際選手的水準後，激起他更努力練習並以參加2020年東京帕運為目標。

截至目前，他陸續參加香港、泰國、日本、杜拜、台灣及廣州6場國際賽事，去年在台灣及今年的廣州比賽皆奪得冠軍，更增加他出賽東京帕運的決心。

教練栢添源表示，由於張孜維個人賽國際排名約前50名，但要拚到前32名才有可能取得帕運門票，因此，7月2日至9日在首爾舉辦的亞錦賽就很重要，若能奪冠就能搶下更高的積分，也因此，這次參賽成績好壞攸關張孜維是否能前進東京。（編輯：方沛清）1080624