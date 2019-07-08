明星賽中華隊江辰晏陳仕朋先發 洪總盼拉回正軌

2019年中華職棒明星對抗賽將於27、28日在新莊棒球場舉行，中華隊投手江辰晏（右起）、總教練洪一中、明星隊總教練陳連宏、人氣球星彭政閔，8日在台北出席記者會宣傳造勢。中央社記者施宗暉攝 108年7月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）2019年中華職棒明星對抗賽今天公布名單，除了票選出的明星隊外，也公布中華隊26人名單，總教練洪一中點名先發投手為江辰晏、陳仕朋，也呼籲明星賽從炫技拉回競技正軌。

2019年中華職棒明星對抗賽，將於7月27、28日在新莊棒球場舉行，此次改變形式由票選出的中職明星隊，與遴選出的明星賽中華隊打2場對抗賽。明星隊總教練為富邦悍將隊總教練陳連宏，明星賽中華隊由年底世界12強棒球賽中華隊總教練洪一中領軍。

中華隊名單中，投手中信兄弟隊鄭凱文、捕手Lamigo桃猿隊林泓育、游擊手中信兄弟王勝偉、外野手兄弟隊詹子賢、桃猿隊朱育賢，本來都是該守位明星隊的票選最高票球員，被選入中華隊後，明星隊該守位由第2高票遞補。

總教練洪一中表示，選出26人名單是目前覺得最合適的人選，往後3個月還會持續觀察其他球員，至於2場明星對抗賽先發投手預計由統一獅隊江辰晏、富邦悍將隊投手陳仕朋扛起。

洪一中表示，這次明星賽以贏球為前提，不一定所有球員都會下場，除了中華隊外，明星隊球員也是觀察的重點。洪一中也點出，早期明星賽大家都是很認真去打，「最近幾年明星賽有點偏離了，應該要把明星賽拉回正軌」。

明星賽中華隊26人名單，投手共11人，包括王溢正、黃子鵬、林柏佑、陳鴻文、陳仕朋、林羿豪、鄭凱文、江辰晏、陳韻文、劉軒荅和王鏡銘；捕手3人為林泓育、黃鈞聲和林祐樂；一壘手為林益全、陳俊秀，二壘手為郭嚴文、王威晨，三壘手為林立，游擊手王勝偉、陳晨威；外野手5人分別為朱育賢、藍寅倫、陳子豪、詹子賢和蘇智傑。（編輯：張雅淨）1080708