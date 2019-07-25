雷納德攜喬治駕快艇 目標除勝湖人還直指總冠軍

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）今天首度同時穿著美國職籃NBA洛杉磯快艇球衣亮相，除矢言要比下同城對手湖人，更要讓這支家鄉球隊成為冠軍隊。

快艇今天在記者會中，介紹新入隊的雷納德與喬治，並希望他們的新「雙槍」能帶領球隊迎向總冠軍，同在洛杉磯的湖人有著名的Showtime黃金時期，如今快艇則準備好迎接屬於他們的Startime時代。

喬治說：「我們不是為了洛城內戰而來，我們心中有更遠大的目標。」「我們想著的，不是湖人帶來的陰影，我們所想的，是擁抱總冠軍金盃，我們將把快艇王朝建立起來。」

雷納德帶領暴龍拿下總冠軍後離開多倫多，並在這個月簽下今年自由球員市場最受矚目的合約。為與雷納德搭檔，喬治要求奧克拉荷馬雷霆將他交易到快艇。

雷納德表示：「我已踏上我的下一段旅程。」「這些球員都有光明的未來。喬治一直是我想並肩作戰的人，我們都出身洛杉磯，曾在街頭籃球交手，如今都為快艇效力。」

雷納德提到：「我們有些特別之處，我想我們能創造歷史。」

雷納德和喬治以低調許多的方式，表達他們對兩人和快艇未來的期待，他們接下快艇藍色球衣，喬治的背號是13號，雷納德則是2號。

雷納德以自由球員身分與快艇簽下3年1.03億美元（約新台幣32.29億元）合約，喬治則被雷霆交易到快艇，並與快艇簽下第4年可成不受限自由球員的1.37億美元（約新台幣42.94億元）合約。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080725