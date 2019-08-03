赫猛好投詹子賢張志豪開轟 兄弟中止3連敗

（中央社記者楊啟芳台北3日綜合報導）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由中信兄弟對統一獅，兄弟先發赫猛主投6.2局僅失1分，加上詹子賢、張志豪開轟，以6比1奪勝，中止連敗，獅隊則吞3連敗。

比賽剛開始兄弟就展開攻勢，王威晨、陳子豪安打後，詹子賢擊出的球造成游擊手林祖傑失誤，攻下1分，接著投手江辰晏發生暴投，形成二、三壘有人，彭政閔再擊出高飛犧牲打，之後林智勝敲1打點安打，兄弟取得3比0領先。

2局下獅隊的高國慶敲二壘安打，也是生涯第300支二壘安打，為聯盟第4人達成，之後郭阜林擊出內野安打，加上一壘手林智勝失誤追回1分。

不過3局上詹子賢轟出2分全壘打，這是詹子賢本季第18支全壘打，兄弟再度拉開領先差距，9局上張志豪代打補上一發陽春砲，終場兄弟就以6比1擊退獅隊，中止3連敗，獅隊則吞下3連敗。

單場MVP由兄弟先發投手赫猛拿下，主投6.2局，被敲7支安打，投2次四死球、5次三振，失1分但非責失，拿下7月14日中職初登板以來第2勝。

獅隊先發投手江辰晏投6局，被敲出9支安打，投1次保送、2次三振，失5分不過只有2分是責失，吞下敗投。另外今天是台南球場第1120場例行賽，追平台中球場的中職最多紀錄。（編輯：張芷瑄）1080803