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大都會再擒馬林魚 近13戰12勝氣勢超旺

最新更新：2019/08/07 11:12

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會今天靠拉莫斯、阿隆索開轟，惠勒8局無失分好投，5比0擊敗邁阿密馬林魚隊，拉出5連勝，近13戰取得12勝，堪稱大聯盟近況最火熱球隊。

馬林魚賽前臨時更換先發投手，表定先發的日美混血新秀山本喬丹（Jordan Yamamoto）延至明天上陣，改由睽違4年重返大聯盟的諾艾希（Hector Noesi）掛帥。諾艾希5局失5分，承擔敗投，馬林魚苦吞5連敗，持續在國家聯盟墊底。

效力馬林魚的陳偉殷昨天雙重賽首戰後援兩局無失分，今天未上陣。

大都會延續昨天主場一日兩勝氣勢，佛瑞澤（Todd Frazier）1局下把握兩人出局、得點圈有人打擊機會，敲出左外野深遠二壘安打，大都會先馳得點。

拉莫斯（Wilson Ramos）3局下在馬林魚傷口上灑鹽，揮出中外野方向3分砲，本季第12轟出爐。阿隆索（Pete Alonso）5局下錦上添花，將一記偏低變速球轟出左外野全壘打牆，與昨晚致勝全壘打落點幾乎相同。大都會領先擴大到5分，並保持到比賽結束。

阿隆索本季累積36轟，在國聯全壘打排行榜上緊追密爾瓦基釀酒人的葉立奇（Christian Yelich）與洛杉磯道奇的貝林格（Cody Bellinger），打破貝林格2017年以39轟締造的國聯菜鳥最多轟紀錄指日可待。

大都會贏球另一功臣是先發投手惠勒（Zack Wheeler）。他主投8局是本季單場最長，雖被敲8支安打，但製造3次雙殺，頻頻化解馬林魚攻勢，本季第9勝入袋，並已連15局無失分。

大都會明星賽後脫胎換骨，戰績18勝6敗傲視大聯盟，先發輪值功不可沒，這段期間繳出13勝3敗、防禦率2.61的出色表現。

大都會在7月31日交易大限前未當「賣家」，反而從多倫多藍鳥換來史卓曼（Marcus Stroman），並留住盛傳可能被換走的惠勒與「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），投手戰力更上層樓，為爭奪國聯外卡增添本錢。（編輯：周永捷）1080807

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