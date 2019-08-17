新舊龍將表演賽 張政禹敲川崎宗則安打

（中央社記者楊啟芳雲林17日電）味全龍隊今天在開訓日舉辦新、舊龍將表演賽，由退役龍將對決現役選手，其中川崎宗則還代表菁英龍隊上場投球，被張政禹敲1打點二壘安打，最終打完3局，以3比3平手。

菁英龍隊由老龍將組成，由總教練葉君璋領軍，陣容有張泰山、黃平洋、蔡昆祥、陽介仁等退役龍將；新秀龍隊則是由隊長林旺衛擔任總教練，由於是表演性質的比賽，僅比3局，雙方以3比3握手言和。

最大亮點莫過於日籍教練兼球員川崎宗則上場投球，雖然川崎宗則是內野手，不過球速也有120公里，第1局被林驛騰敲安打，第2局則是被張政禹敲二壘安打，掉1分，不過對林孝程送出三振。

年僅19歲的張政禹是今年季中選秀味全龍第11指名，守備位置為內野，對於從川崎宗則手中敲出安打，張政禹笑說：「他手腕、尾勁不錯，因為是表演性質不會有變化球，所以就鎖定直球打，打出去我還不知道球在哪裡。」

張政禹認為，川崎宗則是一名很自律的選手，無時無刻都看到他在練球，是很好學習的對象。張政禹表示，還沒找到適當時機可以請教川崎宗則，加上語言隔閡，對方又是大聯盟球星，不過認為他的肢體動作非常搞笑。

表演賽前老龍將們特別到休息室勉勵小龍將，黃平洋對年輕選手說：「希望你們傳承龍隊過去的傳統，大家像兄弟一樣不分你我，到了球場要有自信，私底下則是要謙虛。」陽介仁則說，以前龍迷人數最多，希望選手多接近球迷。（編輯：張芷瑄）1080817