紐約網球公開賽 詹詠然詹皓晴闖進4強

台灣網球雙打姊妹花詹詠然（左起）與詹皓晴21日在紐約網球公開賽女雙8強賽，擊敗烏克蘭女將琪涵諾克及哈薩克女將沃斯柯柏娃組合，闖進4強。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在紐約網球公開賽女雙8強賽，以6比3、6比4橫掃烏克蘭女將琪涵諾克、哈薩克女將沃斯柯柏娃所組成的異國聯軍，闖進4強。

詹詠然與詹皓晴儘管在上一站辛辛那提大師賽首輪遭到淘汰，但本週重整旗鼓挑戰紐約網球公開賽，前2輪都以未失一盤之姿過關，收下4強門票

大會第2種子的詹家姊妹，今天8強賽迎戰烏克蘭的琪涵諾克（Lyudmyla Kichenok）、哈薩克女將沃斯柯柏娃（Galina Voskoboeva）所組成的異國聯軍，開賽互破發球局後，一路僵持到第8局，詹家姊妹再度破發得手，以6比3收下首盤。

詹家姊妹第2盤乘勝追擊，第3局率先攻破對手發球局，但第8局遭對手回破，扳成4比4平手，詹家姊妹把握盤末破發機會，以6比4獲勝。

詹家姊妹晉級4強賽後，將遇上克羅埃西亞女將尤拉克（Darija Jurak）、西班牙女將桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）所組成的跨國聯軍，將爭取決賽門票。（編輯：張雅淨）1080821