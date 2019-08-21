黃保羅4局飆7K 亞洲青少棒中華隊勝菲律賓

（中央社記者楊啟芳台北21日綜合報導）2019年BFA亞洲青少棒錦標賽今天預賽最後一天，中華隊交手菲律賓，中華隊先發投手黃保羅4局無失分，飆7次三振，助中華隊10比0提前6局擊敗菲律賓，以分組第2晉級複賽。

在中國深圳舉行的亞洲青少棒賽，由在華南金控盃獲勝的台東縣隊取得中華隊組隊權，搭配桃園新明、台中中山、澎湖馬公等學校；首戰中華隊先以18比0擊退香港，昨天以0比1不敵日本。

中華隊今天對戰菲律賓，推出先發投手黃保羅，主投4局只被擊出2支安打，送出7次三振，沒有投出保送，無失分，表現出色；接替上場的黃宥幃也繳出2局無失分好投，聯手壓制菲律賓打線。

中華隊打線也充分發揮，第2局靠著林盛恩、呂東翰安打，加上菲律賓投手出現保送、暴投，中華隊攻下2分先馳得點。

第4局中華隊靠著單局5支安打、5次保送，攻下6分大局；第6局林盛恩、李俊漢與邱冠維敲安打，再攻下2分。終場中華隊10比0提前6局擊敗菲律賓，以分組第2晉級複賽，複賽對手將視今晚中國與韓國之戰的結果而定。

中華隊總教練王國慶表示：「今天大家正常發揮，雖然昨天輸球很可惜，不過大家還是要把比賽完成，也都很專心去投入比賽，接下來有一天休兵日可以調整，要好好準備來面對韓國及地主中國。」（編輯：張雅淨）1080821