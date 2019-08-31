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宋家豪滿壘登板飆三振 火腿吞5連敗落墊底

最新更新：2019/08/31 21:01

（中央社記者楊啟芳台北31日綜合報導）日本火腿今天對上樂天金鷲，樂天台灣投手宋家豪在6局上2出局滿壘時登板，送出三振解決危機，奪第23個中繼點，終場樂天以1比0險勝，火腿苦吞5連敗，落居洋聯墊底。

火腿隊台灣選手王柏融已經連2場比賽沒有先發，火腿左外野手為近藤健介，指定打擊為清宮幸太郎。前4局雙方都沒有進帳分數，直到5局下樂天的茂木榮五郎敲二壘安打後，島內宏明再擊出安打，接著淺村榮斗擊出雙殺打，不過跑回1分。

6局上樂天先發投手辛島航對近藤健介投出保送後，被渡邊諒擊出安打，接著再對清宮幸太郎投保送，形成滿壘危機，接著換上宋家豪登板，賞了橫尾俊建三振，幫助球隊解決失分危機。

終場樂天就以1比0擊退火腿，火腿苦吞5連敗，由於原本的太平洋聯盟墊底歐力士今天贏球，火腿落居洋聯最後一名。這場輸球之後，火腿8月戰績5勝20敗，單月20敗追平隊史1974年8月的最慘紀錄。

樂天先發投手辛島航投5.2局，被敲4支安打，投4次保送，沒有失分，奪下勝投。宋家豪則是用4球投0.1局，沒有被敲安打，送出1次三振，無失分，守住關鍵滿壘危機，進帳本季第23個中繼點，目前防禦率2.80。（編輯：卞金峰）1080831

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