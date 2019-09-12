找出缺失面對問題 文姿云走出低潮

台灣空手道女將文姿云，2日受贊助商邀約站台，還喜獲一張印有她肖像的VISA信用卡，她笑說要把信用卡裱起來，將來跟小孩炫耀。中央社記者龍柏安攝 108年9月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）今年的前5場比賽，台灣空手道女將文姿云就拿下1金、2銀的好成績，但是接下來連續3站，她都沒能站上頒獎台，上週她在日本公開賽再次拿下銀牌，宣告走出低潮。

空手道女將文姿云今天應贊助商邀請，出席活動站台，並喜獲一張獨一無二、印有她肖像的信用卡，她笑說：「很不可思議，居然可以在信用卡上看到自己，我回去後會把卡片裱起來，以後可以跟小孩炫耀。」

而談到上週的日本公開賽，文姿云則坦言，「這次是蠻大的突破。」除一解之前低潮，也讓她重新調整自己心態，「之前我太在意輸贏，只要輸了就很懊惱，而不是積極的去找問題。」

7月在烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽，文姿云第1場就爆冷落敗，她承認當下非常難過，她雖明白，「每個人能贏都有他的道理，會輸也一定是有原因。」但自己表現不如預期，又太在意教練想法，讓她一度無法從泥沼中脫困。

出征東京公開賽前，文姿云自認狀況依舊低迷，還練到崩潰痛哭，和教練深談後，教練只問她一句話：「你還喜歡空手道嗎？」才讓她重新找回初心。

自認是個「玻璃心」女孩的文姿云，嘟著嘴說教練講話超直白，每每教練開罵，她都會覺得自己在教練心中就像個傻子，兩人談完後，教練也和她約定，「在明年東京奧運結束前，我不會再罵你。」兩人找到溝通的平衡點，文姿云也再次破繭而出。

東京公開賽拿下銀牌後，文姿云沒有自滿，積極檢討自己缺失，她透露，未來在場上無論是主動進攻，還是被動防守，自己反應的速度與變化都要更快，也會更加用心研究對手打法，臨場才能迅速拆解對手攻勢。（編輯：吳協昌）1080912