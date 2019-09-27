奧運女壘亞大區資格賽 林盈馨好投台灣勝中國

2020年東京奧運女壘亞大區資格賽，中華隊27日和中國隊交手，中華隊先發投手林盈馨（圖）完投7局僅失3分，送出9次三振，中華隊最終以9比3奪勝。（中華壘球協會提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日電）2020年東京奧運女壘亞大區資格賽今天中華隊交手中國隊，中華隊先發投手林盈馨完投7局僅失3分，送出9次三振，加上打線第5局逆轉，以9比3奪勝，保有搶下門票的機會。

亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運女壘資格賽24日開始在中國上海進行，東京奧運女壘項目僅6席，目前已經產生5席，包括地主日本、世錦賽冠軍美國、歐非區資格賽冠軍義大利、美洲區冠亞軍墨西哥、加拿大，亞太區為最後一張門票，共有8隊要搶。

此戰首局中國隊在2出局時，第3棒敲出安打後，第4棒重砲魯瑩敲二壘安打攻下1分，下一棒又敲安再拿1分，但中華隊先發投手林盈馨隨即回穩，沒有繼續掉分。

中華隊5局上展開攻勢，顏逸敲安打後靠失誤跑回第1分，李思詩趁傳上二壘，陳家宜敲出1分打點追平安打，接著楊依婷敲安打，陳家宜利用暴投上三壘，林鳳珍適時敲2分打點安打超前，單局攻下4分逆轉。

中華隊6局上靠著何欹璠、顏逸接連安打，及蘇奕璇滾地球送回1分。下個半局中國隊接連敲2支二壘安打追回1分。

不過7局上林鳳珍敲安打帶起中華隊攻勢，林志霙、代打石婕珮也敲安打，再拿1分，柯佳慧遭到觸身球後，顏逸短打送回1分，蘇奕璇再敲2分打點二壘安打，單局拿4分，終場以9比3奪勝。

賽後總教練楊賢銘表示，對子弟兵表現相當滿意，雖然首局先被攻分數，「但我們的打擊表現非常好，把握住對手王蘭的投球，加上戰術執行成功，最終才能拿下勝利，明天對菲律賓也會排出最佳陣容，期盼也能奪勝。」

林盈馨主投7局被敲出5支安打，失3分，並送出9次三振。她表示，上場時想著要完成使命，「我上場沒有多想，雖然一開始就被拿下2分，讓我有點生氣，但想說要化為動力，加上後面配球也有改善，投得愈來愈順暢。」

決賽共有4隊晉級，包含中華隊、中國隊、菲律賓及澳洲隊，經過今明2天賽程後，戰績最佳者搶下唯一1張奧運門票，明天12時中華隊要對上菲律賓。（編輯：吳協昌）1080927