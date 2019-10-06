黑豹旗26日開打 松農有拜拜還是抽中籤王穀保

（中央社記者謝靜雯台北6日電）黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月26日開打，此次破紀錄208支球隊參賽，松山工農抽中籤王，開幕戰將與上屆冠軍穀保家商交手，抽籤代表張乃文賽前特別去拜拜還中籤，直呼：「以後不靠神明了」。

2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月底全台各地開打，為台灣高中青棒盛事，此次有破紀錄208支球隊報名參賽，原本有11支賽會新面孔報名，但最後僅10隊確定參賽。

此次賽會首度參賽隊伍分別為台東縣台東高中、高雄市高鳳工家、高雄市左營高中、台南市白河商工、嘉義市興華中學、嘉義縣萬能工商、台中市龍津高中、新竹市光復中學、新北市裕德高中及台北市稻江商職。

中華棒球協會理事長辜仲諒表示，黑豹旗第一屆舉行時僅51隊參賽，第2屆參賽隊伍不到140隊，今年有破紀錄200多隊參賽十分難得，他也提到今年台灣棒球在三級棒球國際賽事有亮眼的成績，希望所有球員都要心存感恩，可以有舞台、有機會站上棒球場，「不可能只靠一己之力，需要許多人的幫忙」。

黑豹旗2013年舉行至今，桃園市平鎮高中總計拿下3次冠軍、為目前為止最多，新北市穀保家商手握兩冠，高雄市高苑工商有1冠；穀保為去年黑豹旗冠軍，今天開賽記者會上由U18世界盃青棒賽國手林子崴、王順和代表繳回冠軍錦旗。

記者會高潮為抽對戰組合籤，穀保家商青棒隊10月26日開幕戰對手一被抽出，現場一陣歡呼，北市松山工農副隊長張乃文代表抽籤，他表示來參加記者會前還有去拜拜，「抽到上上籤」，但走上台時有預感可能會抽到穀保，「既然抽到了就算了，只能順期自然」。

張乃文今年高二、為外野手，他表示可以在第一戰就碰上國內青棒強權，跟這麼多國手同場較勁的機會也很難得，面對首場比賽，「期待、不用害怕」。（編輯：林沂鋒）1081006