鄭佳彥總冠軍賽初登板 錯過半季冠軍渴望封王

中華職棒中信兄弟隊牛棚投手鄭佳彥在中職生涯第3個球季，首度獲得總冠軍賽出賽機會，15日在台中賽事登板主投0.2局無失分。圖為108年10月15日登板畫面。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年10月17日

（中央社記者謝靜雯台中17日電）中信兄弟隊牛棚投手鄭佳彥首度獲得打總冠軍賽機會，15日總冠軍賽初登板0.2局無失分；鄭佳彥表示，下半季錯過封王戰，「渴望可以跟著球隊一同拿下總冠軍」。

中職中信兄弟隊投手鄭佳彥2017年季中選秀第8輪獲選，今年首度在一軍出賽，整季一軍出賽後援61場，投33.1局失掉18分責失分，戰績2勝3敗18中繼成功，出賽防禦率4.86，表現不差。

鄭佳彥表示，沒有想過可以被教練團帶進總冠軍賽，今年上半球季表現還可以，但下半季封王時期，沒能留在一軍，教練團、學長不斷鼓勵，「不管在一軍或二軍，都要努力表現、爭取機會」。

鄭佳彥10月初回到一軍，也明白是教練團要觀察決定最終總冠軍賽名單，把握機會好好表現；鄭佳彥如願跟著球隊一同打總冠軍賽，總冠軍賽第3戰、9局球隊4比8落後時登板後援，為中職總冠軍賽初登板，接連讓Lamigo桃猿隊打者敲出右外野方向飛球、二壘方向滾地球出局，投0.2局無失分。

鄭佳彥表示，在牛棚熱身時教練團就有提醒要平常心、不要想太多，真正上場投球後，其實跟例行賽沒有太大的不同，只是張力更強。

下半季錯過和球隊一同拋下封王彩帶是鄭佳彥心中的小遺憾，「很渴望第一次打總冠軍賽，就可以跟著球隊一同拋下封王彩帶，感受封王的喜悅」。（編輯：吳協昌）1081017