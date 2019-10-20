洪一中盼桃猿易主後延續霸業 對2012年印象最深

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）Lamigo桃猿今天在桃園市區進行3連霸封王遊行，總教練洪一中執教生涯拿下7座總冠軍，他表示，印象最深刻是2012年，希望明年新公司樂天接手後，能延續到4連霸甚至更多。

Lamigo企業從2004年接手第一金剛，當時叫La New熊，主場在高雄澄清湖棒球場，直到2011年主場北遷桃園，改名為Lamigo桃猿，日前決定轉賣球隊，由日本樂天企業接手，從明年開始經營。

洪一中從2004年就開始擔任教頭，期間帶領球隊拿下7座冠軍，近期更是奪3連霸。洪一中表示，「我們身為教練、球員，本來就是要在球場上打球，只是名字更換，不過對我們來講還是有感情在，說沒有感覺是不可能的。」

洪一中說：「16年是不短的時間，接下來不知道新球隊會有怎麼樣的做法，但Lamigo是非常用心經營球隊的企業，希望新公司可以延續下去，一直延續到4連霸、5連霸、6連霸。」

洪一中執教生涯7座冠軍中，印象最深刻的一年是2012年，他回憶：「那時候我還掉眼淚，那時球隊算是跌倒再重新爬起來，奪下冠軍，那種感覺很難用言語形容，感觸最深。」

2012年也是桃猿將主場北遷桃園後，拿下的第一座冠軍，洪一中表示，當初到桃園時有說過，希望讓桃園球迷以這支球隊為榮，「反過來說，我覺得球員也非常幸福，有這些這麼好的球迷。」

雖然中職球季已結束，不過洪一中接下來還有帶領世界12強中華隊的任務，22日即將報到，洪一中坦言，由於之前要身兼二職，總冠軍賽期間一度感到厭煩，但他笑說：「現在看開一點了，甘願做、歡喜受，再怎麼樣也沒幾天了，就不要想這麼多了。」（編輯：管中維）1081020