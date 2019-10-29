戴如量轟12強古巴隊 亞錦教頭李盈南中華隊終戰

世界12強棒球賽古巴隊29日與亞錦中華隊在台進行熱身賽，3局中華隊戴如量敲出陽春砲帶起氣勢，助隊終場以7比5拿勝。中央社記者謝靜雯攝 108年10月29日

（中央社記者謝靜雯新北29日電）世界12強棒球賽古巴隊與亞錦中華隊熱身賽第2戰，中華隊戴如量、吳松勳開轟，中華隊以7比5拿勝，這也是亞錦中華隊總教練李盈南最後一次穿中華隊球衣，「很開心有完美結局。」

世界12強棒球賽古巴隊來台打熱身賽，昨天起和亞錦中華隊打2場比賽，中華隊昨天以1比4輸球，今天投打發揮，3局戴如量敲陽春砲帶起氣勢，4局陳敏賜三壘打添分，6局吳松勳也敲出陽春砲，終場以7比5拿勝。

戴如量表示，古巴隊投手球速很快，如果硬碰硬不一定會有好的結果，觀察廖俊凱打擊，有點甩棒頭的感覺，昨天比賽沒能有安打表現，「今天給自己一個目標」，3局抓到外角偏高的球，打出目前為止生涯第一支反方向全壘打。

台灣電力成棒隊總教練李盈南今年帶著中華隊在亞錦賽拿下睽違18年的冠軍，古巴這兩場交流賽打完後，也正式從國家隊退下，明年台電年資滿後將退休。李盈南賽後勉勵球員，尤其是陣中有機會打明年U23世界盃棒球賽的球員，「人外有人、天外有天，希望他們持續學習、進步。」

李盈南感性表示，很感謝有這個緣分可以帶到這批中華隊，「今年中華隊打出好的成績，也算是有一個圓滿的結局。」（編輯：管中維）1081029