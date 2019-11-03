澳門羽球公開賽 王齊麟程琪雅混雙摘銀

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣雙打好手王齊麟與程琪雅今天在澳門羽球公開賽混雙壓軸決賽，以11比21、8比21不敵頭號種子、泰國組合德查蓬與沙西麗，與合體後首冠擦身而過。

總獎金15萬美元（約新台幣460萬元）的澳門羽球公開賽，屬世界巡迴賽超級300系列，台灣僅有王齊麟和程琪雅聯手闖進最後一天的決賽。

目前世界排名25的王齊麟與程琪雅近況超優，兩人上個月才在丹麥羽球公開賽幸運遞補參賽，卻演出驚奇聯手殺進4強，締造合拍後在750系列最佳戰績，轉戰澳門又一路過關斬將挺進壓軸冠軍賽，看似逐漸擺脫7月中連續4戰首輪出局的低潮。

今天登場的混雙決賽，王齊麟與程琪雅這組「王程配」，遭遇世界排名第4的泰國組合德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）與沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），兩人沒能打出最佳表現，僅用31分鐘就敗下陣，也與冠軍失之交臂。

首局「王程配」開賽曾以6比3取得微幅短暫領先，沒想到對手很快重整旗鼓，靠著一波11比0的攻勢扭轉戰局，「王程配」沒能有效止血反一路挨打，最後以11比21丟掉首局。

次局泰國組合攻勢依舊猛烈，開賽就取得7比3領先，接下來「王程配」又一口氣連丟7分，提前種下敗因，最多以6比19落後，最終以8比21吞敗。（編輯：管中維）1081103