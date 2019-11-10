拳壇噩耗不斷 澳洲27歲拳擊手練習中過世

（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲媒體報導指出，中量級拳擊手黎奇（Dwight Ritchie）在練習時倒下，之後就再也沒有起來，過世時僅27歲，消息一出讓澳洲拳擊界大為震驚。

「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）表示，黎奇昨天身上挨了一拳後，走回自己的角落，接著就倒了下來，搶救無效。

雪梨每日電訊報指，事情發生在墨爾本，當時黎奇正在陪澤拉法（Michael Zerefa）練拳，幫後者準備出戰洪恩（Jeff Horn）。洪恩是前世界拳擊組織（WBO）77公斤級冠軍。

黎奇的經紀人艾里斯（Jake Ellis）在臉書（Facebook）證實了這個消息。他說：「我沉痛且震驚地宣布，很遺憾的，拳擊牛仔黎奇今天在從事他最愛的拳擊活動時辭世。」

「身為黎奇的經紀人和友人，實在難以接受這場剛發生的悲劇。」

黎奇的綽號是「拳擊牛仔」，保有19勝2敗的紀錄。

黎奇最近一場拳賽是在8月，當時他是經判定，才在國際拳擊總會（IBF）69.91公斤級冠軍賽敗給秋祖（Tim Tszyu）。

秋祖在照片分享社群網站Instagram發文說：「黎奇的過世真的讓我倍感傷痛。」

「只有拳擊手能明白他們之間的情誼，尤其是在同一個擂台交手過的拳擊手，願真正的冠軍得以安息。」

拳壇噩耗不斷，不到一個月前，美國拳手戴伊（Patrick Day）在芝加哥被強敵康維爾（Charles Conwell）擊倒後，因腦部嚴重受創不幸過世。

7月時，阿根廷的桑蒂蘭（Hugo Santillan）在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）以北的聖尼古拉斯（San Nicolas）一場拳賽中喪生；而桑蒂蘭過世2天前，俄羅斯拳手達達舍夫（Maxim Dadashev）在美國馬里蘭州的賽事腦部受創身亡。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1091110