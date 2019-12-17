推人猿畫作倡反種族主義 義甲行動引來惡評

（中央社米蘭16日綜合外電報導）義大利足球甲級聯賽為呼籲對抗種族主義，今天公布一幅以3隻人猿為主體的藝術作品，卻因此招引惡評。反歧視團體更形容這幅作品是病態玩笑。

路透社報導，這幅作品是由米蘭出生的義大利藝術家富加佐托（Simone Fugazzotto）所創作。富加佐托以「顛覆性創作聞名」，在義大利頗為人知，而且他的創作幾乎全跟黑猩猩繪畫有關。

富加佐托表示，自己的創作發想源於拿坡里隊塞內加爾籍中後衛科里巴利（Kalidou Koulibaly）上季對抗國際米蘭隊時，眾人模仿猴子聲響。他說：「我很生氣…然後就想到，足壇何不停止審查猴子這個字，而是翻轉概念，表達到頭來我們全是人猿呢？」

根據美國有線電視新聞網（CNN），富加佐托也告訴記者：「所以我弄了隻藍眼白色的西方猴子和一隻杏眼的亞洲猴子，中間的黑色猴子則是一切的起源，這是演化論告訴我們的事。」

義甲表示，這幅作品「旨在散播融合、多元文化主義和友愛價值」，作品會永久擺在大廳入口展示，「藉此強調足球界承諾反對所有形式的歧視」。

義大利境內對此沒太大反應，但境外人士因為這幅畫作，紛紛上社群媒體表達憤怒。

反歧視團體FARE就形容：「這樣的創作令人憤慨，會產生反效果，而且持續把非裔人士去人性化。…很難搞懂義甲到底在想什麼，他們向誰諮詢過啊？」

「義大利足壇再度讓世界無語。在這樣一個當局週復一週未能處理種族主義的國家，#義甲發起的行動看起來像病態玩笑。」

義大利足球界深受種族主義困擾。國際米蘭隊比利時籍前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）、布雷西亞隊義大利籍前鋒巴洛特利（Mario Balotelli）本季比賽時，也曾遭對手球迷辱罵種族主義字眼。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1081217