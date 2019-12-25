U18富邦盃新北藍攻20分 雅加達以台灣為榜樣

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽25日開打，新北藍隊（圖）以20比1大勝印尼雅加達；來台參與賽事的雅加達隊認為，台灣棒球是學習的榜樣。中央社記者楊啟芳攝 108年12月25日

（中央社記者楊啟芳新北25日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，新北藍在新莊棒球場以20比1大勝印尼雅加達，甚至強投潘文輝都上場打擊；來台參與賽事的雅加達隊則認為，台灣棒球是學習的榜樣。

2019新北富邦國際城市U18棒球邀請賽從今天開打，分成新莊、三重兩地進行，預賽共有16隊，分4組打循環賽，每組取2隊晉級於29日舉行的8強賽事，這次外隊共有印尼雅加達、中國南京、印度新德里、日本兵庫縣等4隊。

新北藍隊由穀保家商為主體，此戰1局下就攻下11分大局，第2、3局各得1分，第4局再猛攻7分；不過雅加達於5局上靠著二壘安打及2支內野安打攻下1分，終場新北藍以20比1奪勝。

新北藍隊總教練周宗志表示，這場由於實力落差較大，看不太出來球隊調整狀況；至於唯一掉分的投手楊立維，周宗志指出，「前陣子他狀況相當不好，所以有調整動作，這1、2個星期有好轉，今天實戰比以前好很多。」

穀保U18強投潘文輝今天上場打擊，選到保送跑回1分，還擔任外野手，周宗志表示，「他本來練習時都會打擊，今天就分數拉開了，讓他嘗試一下，國中時本來也是外野手。」

印尼棒球發展較不盛行，總教練布拉威拉迪拉格（Irsyad Prakasa Prawiradilaga）表示，目前印尼已經慢慢開始發展棒球，也會去國外比賽，高中階段雅加達15所學校有球隊，不過都是社團性質。

這次已經是布拉威拉迪拉格第5次到台灣，上次是參加今年7月U12世界盃壘球組的賽事，他表示，「多到台灣、日本打棒球，可以觀摩，對我們以後發展比較好，是我們的榜樣，很高興能被邀請來，希望明年可以繼續來。」

提到目前印尼棒球發展的困境，布拉威拉迪拉格指出，是政府對棒球沒有很支持，所以若要出國比賽，必須自己準備經費，「雖然因為實力，跟別的國家比賽較吃力，但能代表印尼大家都很驕傲。」（編輯：屈享平）1081225