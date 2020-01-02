高球好手潘政琮 續獲富邦金控贊助

（中央社記者黃巧雯台北2日電）富邦金控今天宣布，將持續力挺、贊助台灣旅美高球好手潘政琮，成為他拚戰世界的最強力後盾，而潘政琮也直呼自己很幸運，從轉職業起，就有富邦金控做為他最強的後盾。

潘政琮去年4月在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage），勇奪生涯首座美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）冠軍，也是台灣高球選手睽違32年再摘下PGA冠軍盃，而潘政琮還入選2019年總統盃高球賽國際隊，也是台將第一人。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦金控從2015年起支持潘政琮，陪伴潘政琮從業餘轉戰職業，歷經4年的時間躍升至世界排名前50名，期許潘政琮未來持續在國際上發光發熱，為國爭光，也讓世界看見台灣。

潘政琮近年來致力於培育潛力新秀，不但以個人名義冠名舉辦「AJGA青少年高爾夫錦標賽」，並熱心社會公益，近期更宣布將成立基金會，鼓勵台灣高球選手赴美就讀大學。

對於再度獲得富邦金控贊助，潘政琮表示：「我很幸運，從一轉職業起，就有富邦金控做我最強的後盾，擁有長期而穩定的支持，讓我能無後顧之憂地在球場上努力。」（編輯：吳協昌）1090102