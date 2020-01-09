中華男排勝哈薩克 女排奧運資格賽進4強

（中央社記者龍柏安台北9日電）中華男子排球代表隊，今天在東京奧運男排亞洲區資格賽小組賽最後一戰，以3比1擊敗哈薩克開胡：女子組方面，泰國今晚順利以3比0橫掃澳洲，將順利挺進4強。

2020東京奧運排球亞洲區資格賽在兩地同步開打，男排選在中國廣東省江門市舉行，女排則在泰國呵叻府進行，僅有資格賽冠軍才可取得奧運門票。今天是小組賽最後一天，由於男排前兩天依序輸給伊朗與中國，除確定淘汰，也被迫提前和東京奧運說再見。

中華男排今天遭遇哈薩克，兩隊同樣苦吞2連敗、均提前出局，交手純為面子之爭，盼能帶著唯一勝場離開。

今天中華男排暖機稍慢，首局先以19比25棄守，不過球員很快回神，接下來分別以25比11、25比18拿下，也以2比1取得「聽牌」優勢。

陷入落後的哈薩克，第4局頑強反撲，雙方在中段打成13比13平，接下來中華男排連拿2分，取得微幅領先，雙方一路激戰，最後順利以25比21拿下。

女子組方面，中華女排昨以3比0擊敗澳洲、小組賽順利開胡，今天全隊休兵一天；地主泰國也以3比0輕取澳洲，因此中華女排以1勝1負、分組第2晉級4強，後天下午4時30分，將與B組龍頭南韓爭搶冠軍賽門票。（編輯：屈享平）1090109