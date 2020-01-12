獅隊春訓備戰赴日交流賽 古林睿煬與林安可先發

（中央社記者謝靜雯台南12日電）中職統一獅隊今天在台南展開春訓，代理總教練林岳平接下重責，對於球隊訓練已有規劃，2月將與日職球隊打3場交流賽，排定讓外界十分期待的新秀古林睿煬、林安可任先發投手。

獅隊今天在台南南英商工舉行開訓典禮，林岳平卸下球員身分後，改以代理總教練身分出席，對於春訓訓練有初步的規劃，獅隊預計2月將赴日本與日職西武獅隊、阪神虎隊打共3場交流賽，林岳平表示，赴日本交流賽球員主要會以年輕球員為主。

3場比賽目前先發投手已有規劃，首場與西武獅隊比賽將由古林睿煬扛先發，林岳平表示，這是要展現球團的誠意，古林睿煬為2018年獅隊選秀第一指名球員，去年日本交流賽本來有在名單內，後來因背部不適沒有登板，這次球團也希望看到他能投出好表現。

至於赴日第2場與阪神虎隊比賽，目前預計由業餘時代「投打二刀」好手林安可扛先發投手，林安可為2019年獅隊選秀第一指名球員，下半季先以打者身分在一軍出賽，也打出不錯成績。林岳平表示，林安可為新球季球隊規劃中的先發投手，也希望藉由交流賽實戰，觀察林安可的狀況，才可確定接下來讓林安可雙刀發展，還是專注於投球或者打擊。（編輯：張雅淨）1090112