唐西奇準大三元無用 雷納德奪36分率快艇險勝[影]

影片來源：ESPN YouTube頻道

（中央社達拉斯21日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天主場迎戰洛杉磯快艇，獨行俠球星唐西奇繳出36分、10籃板、9助攻的準大三元表現，但快艇仍在雷納德奪得36分的率領下，以110比107險勝獨行俠。

今天的比賽中，快艇、獨行俠兩隊陣中頭號王牌雷納德（Kawhi Leonard）、唐西奇（Luka Doncic），都攻下全場最高的36分。

雷納德另有11籃板、2助攻，唐西奇則有10籃板、9助攻，與「大三元」擦身而過。

快艇今天贏球，戰績提升為31勝13敗，西區聯盟排名第2，僅次於34勝9敗的洛杉磯湖人；獨行俠輸掉這場比賽，戰績來到27勝16敗，暫居西區第5。

今天比賽的上半場打完，快艇60比49領先獨行俠11分，但獨行俠在第3節打出29比22攻勢而拉近比數。

第4節剩下5分47秒時，唐西奇兩罰俱中，幫助獨行俠要回領先，但雷納德又讓快艇重新掌控戰局。

比賽剩下不到2分鐘，雷納德傳出助攻，讓隊友沙米特（Landry Shamet）砍進三分球，快艇105比98領先獨行俠，隨後雷納德自己也投進三分球，讓快艇以108比100奠定勝基。

除了雷納德的36分、11籃板「雙十」成績，沙米特攻下快艇次高的18分，板凳出發的威廉斯（Lou Williams）、哈洛（Montrezl Harrell）分別拿下16分、12分。

獨行俠後衛哈達威（Tim Hardaway Jr.）今天則挹注13分，替補球員馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）斬獲12分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）進帳10分、9籃板。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1090122