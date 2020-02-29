古林睿煬飆速151公里獅吞敗 桃猿熱身賽2連勝

中職官辦熱身賽，統一獅隊29日在台南棒球場與富邦悍將隊交手，派出年輕投手古林睿煬先發，主投3局僅被敲出2支安打，投出1次三振，最快球速151公里，無失分。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年2月29日

（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職官辦熱身賽統一獅隊古林睿煬先發3局，飆速151公里，但投手群擋不住富邦悍將隊攻勢，以6比12吞敗；樂天桃猿隊威拉諾，先發投3局飆4K，率隊以8比3擊敗味全龍隊，拿下2連勝。

中職官辦熱身賽，統一獅隊今天在台南棒球場與富邦悍將隊交手，由備受教練團期待的年輕投手古林睿煬先發，古林睿煬投3局僅被敲出2支安打，投出1次三振，最快球速151公里，沒有失掉分數。

悍將隊4局抓準獅隊換投時機，1人出局後胡金龍安打上壘，林益全敲出兩分砲，范國宸補上陽春砲，再靠著接連安打、高飛犧牲打，單局攻下5分，5局再靠著單局8安、攻勢串聯，一口氣打了11人次，攻下6分大局、奠定勝基。

悍將隊先發投手索沙，今天投5局僅被敲出2支安打，投出3次三振、無失分，范玉禹中繼遇亂流，牛棚投手群穩住陣腳，終場以12比6拿勝，獅隊吞下官辦熱身賽2連敗。

桃猿隊今天與味全龍隊在斗六棒球場交手，桃猿隊投手威拉諾先發出賽，投3局被敲3支安打，投出4次三振、無失分。

桃猿隊牛棚投手群洪聖欽、林逸翔、林柏佑、蘇俊璋、陳禹勳依序登板，僅陳禹勳接連被敲安打，包括吳宗峻2分砲，失掉3分（2分責失分）。

桃猿打線發揮，全場敲出11支安打，2到6局、局局得分，陽耀勳3局敲出2分砲，林智平4局也敲出2分砲，終場以8比3拿下官辦熱身賽2連勝。（編輯：張芷瑄）1090229