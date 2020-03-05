驗出禁藥 里約奧運金牌傑貝特禁賽4年

（中央社巴黎4日綜合外電報導）國際田徑總會成立的田徑誠信委員會今天宣布，曾奪下奧運3000公尺障礙賽金牌的傑貝特（Ruth Jebet），驗出對禁藥紅血球生成素（EPO）呈陽性反應，因此被禁賽4年。

生於肯亞、代表巴林出賽的傑貝特，2017年12月1日藥檢未過，隨後於2018年遭暫時停賽。她有權針對為期4年的禁賽期，提出申訴。

按照目前情況，23歲的傑貝特暫時無緣參加7月24日至8月9日舉行的東京奧運，挑戰衛冕。

傑貝特2016年在里約奧運鍍金，隨後在巴黎舉行的田徑鑽石聯賽（Diamond League）以8分52.78秒刷新世界紀錄，不過肯亞選手切普科艾奇（Beatrice Chepkoech）在2018年7月跑出8分44.32秒佳績，打破她締造的紀錄。

傑貝特2018年3月向田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit）表示，她未曾蓄意使用這類禁藥，而這份聲明也提交至懲戒機關。

然而，田徑誠信委員會深信她是故意違反規定，並表示她先前拒絕無數次坦承的機會，過了一年半才肯認錯。

傑貝特承認檢體中有基因重組紅血球生成素（r-EPO）存在，且去年10月曾使用過，並以負擔不起費用為由，拋棄檢測第二檢體的權利。

田徑誠信委員會下令撤銷她在2017年12月1日至2018年2月4日期間所有競賽結果和分數，並沒收獎牌、積分、獎品及出場費用，2016年的奧運獎牌不受影響。（譯者：黃靖貽/核稿：張曉雯）1090305