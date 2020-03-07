悍將4轟官辦熱身賽拿第2勝 味全勝場未開張

（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職官辦熱身賽富邦悍將今天單場4轟，高國輝、高國麟兄弟同場開轟，蔣智賢、高孝儀也開轟，以11比6拿下第2勝，味全龍隊吞下第6敗，目前勝場還未開張。

中職官辦熱身賽富邦悍將隊今晚在斗六棒球場與味全龍隊交手，悍將隊由洋投索沙先發，索沙首局有狀況，被曾傳昇、吳宗峻敲出二壘打，失掉1分，曾陶鎔補上安打，再掉1分，索沙2局回穩，到5局沒有再多掉分數。

索沙今天總計投5局被敲9支安打，投出4次三振、1次保送，失掉2分責失分，悍將6局啟動牛棚，范玉禹、王尉永、林羿豪、陳鴻文依序登板，王尉永失掉2分責失分，林羿豪失掉2分皆非責失分，索沙拿下勝投。

悍將隊今天全場敲出14支安打，比味全的16支安打少，但得分效率高。首局陳品捷二壘打、短打推進、高飛犧牲打追回1分，再靠著保送、高國輝二壘打送回第2分，高國麟補上二壘打，送回球隊第3分。

悍將3局再起攻勢，2人出局後靠著失誤上壘，高國輝選到保送，高國麟敲出官辦熱身賽個人首轟，3分砲幫助球隊拉大領先差距，悍將隊蔣智賢6局敲出陽春砲，為官辦熱身賽個人第2轟，高國輝接著開轟，陽春砲再替球隊多添保險分。

悍將隊高孝儀8局下半敲出2分砲，幫助球隊取得10比6領先，再靠著申皓瑋安打、失誤、林宥穎二壘打，送回球隊第11分。

高國麟今天手感火燙，總計4打數敲出3支安打，1局敲出二壘打、3局敲出全壘打、8局敲出三壘打，總計貢獻4分打點，差一支一壘安打就可以完成完全打擊。

悍將隊擊敗味全龍隊，拿下官辦熱身賽第2勝，味全龍隊吞下官辦熱身賽第6敗（1和），目前勝場還沒開張。（編輯：吳協昌）1090307