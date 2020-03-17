潘傑楷超前比數2分砲 獅隊熱身賽勝桃猿

中華職棒一軍官辦熱身賽，統一7-ELEVEn獅隊17日在台南棒球場與樂天桃猿隊交手，獅隊蘇智傑熱身賽第5轟出爐，率隊以6比5拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職一軍官辦熱身賽統一獅隊與樂天桃猿隊交手，獅隊團隊敲出3轟，蘇智傑熱身賽第5轟出爐，鄭鎧文敲出個人第4轟，潘傑楷7局敲出超前比數2分砲，率隊以6比5拿勝。

中職一軍官辦熱身賽統一獅隊今天在台南棒球場與樂天桃猿隊交手，獅隊開賽就有攻勢，首局靠著林靖凱二壘打、蘇智傑安打先馳得點，2局再靠著鄧志偉二壘打、觸身球保送、暴投、妨礙打擊攻占滿壘，再靠著游擊方向滾地球跑回第2分。

獅隊4局鄭鎧文開轟，陽春砲幫助球隊取得3比0領先，樂天隊前4局打線受制，沒有拿下分數，5局靠著單局4支安打，一口氣攻下3分、扳平比數。

蘇智傑5局下半敲出陽春砲、幫助獅隊要回領先，桃猿隊7局上半追回2分，再度超前比數，獅隊潘傑楷7局下半開轟，2分砲幫助球隊翻轉戰局，也是個人官辦熱身賽的第3轟，率隊拿下勝利；獅隊目前官辦熱身賽戰績5勝5敗。

獅隊今天團隊敲出3轟，目前官辦熱身賽10場打完，團隊全壘打數累積26轟、超越中信兄弟隊官辦熱身賽團隊全壘打數23轟（9場），為目前5支球隊最多。（編輯：黃世雅）1090317